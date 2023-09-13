巴西進口蛋效期問題引發爭議，台農蛋品公司昨承認日期誤標，該批蛋已全面回收下架，衛福部食藥署也認定標示不實將開罰。食藥署今天表示，該批進口蛋品總共上架2000盒，預計可回收600到900盒。換言之，可能已售出1100到1400盒巴西進口蛋，甚至被消費者吃下肚。

食藥署昨（12）表示，11日與地方衛生局前往台農蛋品稽查，採集到產品標示有效日期為2023年10月5日，但根據邊境報驗資訊，這批產品外箱上標示製造日期為5月27日，有效日期為今年9月24日，顯示產品標示確實有問題，依照《食安法》可裁處4萬到400萬元。

食藥署南區管理中心主任魏任廷今天說明，台農蛋品公司已經通知全聯將該批蛋品全部回收，總共有2000盒，目前概估可回收600到900盒，待逐店回收清點後，才能確認實際回收數量。

如果消費者已經買到該批雞蛋，食藥署副署長林金富建議，依全聯規定進行退貨，如果已經吃完了也不用擔心，因為都還在效期內、沒有逾期，只是標示保存期限不符。

另外，農業部先前稱巴西蛋來台前均有塗蠟噴模處理，因此效期可達120天。林金富回應，根據邊境報驗資料，無從得知是否有在巴西塗臘。該批蛋品先在巴西經過洗選，經由冷鏈進口後送到台農蛋品公司，於9月6日再次洗選，並未再次塗臘，之後以常溫販售。

林金富表示，對於保存期限，大部分都會尊重原產國，有冷鏈的蛋品通常保存期限定為3到4個月，國際上也是這樣，目前沒有看到進口蛋有在4個月內變質腐敗的情形，會持續關注，並列為稽查的高度關注項目。

根據食藥署公布「洗選蛋工廠符合食品良好衛生規範準則之指引」，洗選共有11個步驟，第五步驟為油蠟處理，「若有油蠟處理者，所使用之油蠟應選用可供食品使用之原料或食品添加物，如石油蠟或合成石油蠟」。

林金富說明，此為參考步驟，要不要塗油蠟，由業者自行評估；由於國內的蛋品都很新鮮，即使不塗油蠟，賣得很快也沒關係，另外雞蛋本身就有一層油封，經由溫水洗選，無論是天然或人工的蠟，多多少少都會被去除，因此洗選蛋保存期限會比較短。