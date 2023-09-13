超思進口巴西蛋爭議愈演愈烈，除了外界質疑是否圖利廠商一事外，如今又被爆出保存期限有問題。對此，國民黨台北市議員、立委參選人游淑慧痛批農業部官員輪番改口「真的夠了」，並點名民進黨政府到底還要放任農業部長陳吉仲惡搞百姓食安到什麼地步？

針對農業部和台農一直辯稱蛋仍在有效期間，是即期蛋，「只是標示錯誤」一事，游淑慧今（13）日在臉書列出輪番改口的事蹟，並痛斥農業部官員。

游淑慧提到，當外界質疑一般進口蛋保鮮期間90天，而巴西蛋的有效期限可以到120天時，農業部畜牧司長張經緯說，依巴西的規定，在全程冷鏈下，雞蛋效期可達90天（這批蛋應該8／23到期）。然而，這批蛋9月卻仍在架上賣，此時農業部又換畜牧司副司長李宜謙出面解釋，巴西蛋在離岸前已經進行洗蛋噴蠟，雞蛋塗蠟就像手機包膜，可延長有效期限至4個月，這番說法將巴西蛋效期加長30天。未料，食藥署昨發動稽查，發現這批巴西雞蛋「並未有圖蠟等可以延長保存期限之加工作為」，明顯違反食安法。

此外，針對巴西雞蛋保存期限的標示方式，李宜謙稱製造日就是洗選日，但游淑慧質疑，巴西雞蛋製造後裝船，先走30至40天海運，就算全程冷鏈完善，之後經過中高溫水洗選，再常溫賣3個月，怎麼能跟國產雞蛋的保存處理相提並論？

游淑慧痛斥農業部真的夠了，到底有沒有一句實話？並點名民進黨政府到底還要放任陳吉仲惡搞百姓食安到什麼地步？