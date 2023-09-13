總統大選即將於明年一月舉行，今天的大陸國台辦記者會上，總統選情成為大陸媒體的關注焦點。民進黨總統參選人賴清德日前表示，如果他當選，將成為兩岸交流的一個機會。大陸國台辦發言人陳斌華對此反嗆「顛倒是非、痴人說夢」，稱賴清德的說法只是在騙選票。

賴清德日前指責，是大陸單方面關閉了兩岸溝通的「大門」。如當選，將成為兩岸交流的一個「機會」。陳斌華表示，可以用8字來概括賴的說法，「顛倒是非、痴人說夢！」

「眾所周知，兩岸協商對話機制停擺的原因在於民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，拒不承認九二共識」，陳斌華指責，「賴清德是不折不扣的『台獨工作者』，是徹頭徹尾的『麻煩製造者』，他的說法不過是在騙取選票而已。」

針對賴清德日前解釋稱，「務實」就是「根據事實」，「工作者」就是「守護台灣」；他不接受外界給他貼上「台獨金孫」標籤。賴清德還說，「願在互利、尊嚴、對等、沒有先決條件下，與對岸展開對話，創造和平共榮。」

陳斌華回應，台獨與台海和平水火不容，是台灣的最大隱患和台灣同胞利益福祉的最大威脅。「無論賴清德怎麼變換說辭，都勾銷不了其台獨言行，也掩藏不了其台獨本性。」

陳斌華重申，在一個中國原則的基礎上，台灣任何政黨、團體同大陸交往都不存在障礙。但如果堅持台獨立場，兩岸協商對話則無從談起。