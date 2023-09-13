新北市移工人數至7月已達近10萬人，「移工多元文化戲劇巡迴宣導」將於17日起開跑。新北市勞工局今年再次攜手六藝劇團，推出《新城漫遊》劇碼，劇中呈現浪漫的越南笠帽風之舞、最消暑的泰國潑水節、熱情奔放的菲律賓Tinikling竹竿舞、獨特的印尼伊斯蘭教習俗，邀請大小朋友一起來認識移工母國文化內容。

勞工局表示，本次演出《新城漫遊》劇碼，「新城」，隱喻新北市是一個具有多元文化色彩，充滿新奇與活力的城市；「漫遊」，象徵將帶著親子觀眾認識來自越南、印尼、泰國、菲律賓的文化特色，並在新北市走透透。

今年戶外社區首場演出於17日在鶯歌光點美學館登場，而校園場則從19日起，於林口區東湖國小開演，今年預計在社區辦理10場及在25所小學演出，持續至11月，共35場次的戲劇演出，預估將吸引六千名學生與親子觀眾參與。

值得一提的是，為提昇異國文化認識度，勞工局自開辦多元文化戲劇巡演活動多年以來，每年都讓未曾辦理過的學校及偏遠學校優先申辦，今年共有7所學校第一次申請演出，首演場的林口區東湖國小，是其中未曾辦理過的偏遠學校之一，可以說具有特殊意義。

勞工局長陳瑞嘉表示，新北市移工人數至7月已達近10萬人，主要來自越南、印尼、泰國、菲律賓4個國家，多年來對我們的經濟發展、公共建設及家庭照顧有很大的貢獻。希望在情境式戲劇觀賞與文化體驗參與之間，引領觀眾了解文化差異性，同時能有更多的包容與理解，因而拉近彼此之間的距離。

各場演出全程免費，演出中搭配文化體驗活動、有獎問答禮品贈送、觀後感圖文徵件抽獎活動等，社區場次現場亦展示各國迷你版傳統樂器，有泰國木琴、越南竹琴、印尼搖竹、菲律賓阿貢鑼等，讓市民朋友絕對不虛此行。

社區場次每場演出前10天開放早鳥預約報名活動，前20位小朋友可獲得一份小禮物，詳情見「新北市移工多元文化戲劇巡演」粉絲專頁。透過四國移工母國文化介紹，使孩子從小認識移工，學習尊重之美的初衷，打造更友善的新北市。