49歲的英國男子埃文斯（Mark Owen Evans）將7歲女兒露西的名字紋在身上667遍，打破金氏世界紀錄。

據《金氏世界紀錄》官網11日報導，埃文斯2017年為慶祝女兒露西出生和籌集女兒接下來幾個月的護理費，他選擇在背部紋上267遍女兒的名字，整個過程花了2位紋身師1個小時。埃文斯當時告訴《太陽報》，「感覺很奇怪...因為有2個紋身師同時紋，所以疼痛就被抵消了。」

這項挑戰也讓埃文斯獲得「紋名字數量最多」的個人世界紀錄。不過，2020年，27歲美國男子維吉爾（Diedra Vigil）在自己身上紋了300個自己的名字，打破埃文斯的紀錄。

不甘心被奪走世界紀錄的埃文斯今年再度發起挑戰。由於背上已經沒什麼地方可以紋，他選擇在2條大腿上各紋200遍露西的名字，總計花了5個半小時，再次拿下世界紀錄桂冠。不過，埃文斯稱，他不打算和妻子生2胎了，否則他還需要完成更大的工程。