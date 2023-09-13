日本將核汙水排放入海，讓中日關係陷入緊張。日媒披露，中國已推遲軍方代表團9月原定的訪日交流計劃，且預計今年內再訪日「較為困難」。

共同社引述相關人士報導，關於日本自衛隊和中國人民解放軍校官級幹部之間的交流項目，中方已告知原計劃9月訪日的日程推遲。該項目的日方窗口笹川和平財團已收到無法協調出日程的聯絡；預計今年內訪日較為困難。

共同社分析，這可能是受到中方反對日本將核汙水排放入海的影響。

報導稱，該交流項目受新冠疫情影響一度暫停，今年7月自衛隊代表團訪中，是時隔約4年後再次重啟。中方此前朝著9月中下旬訪日，對日本防衛省官員進行禮節性拜訪，以及參觀陸海空自衛隊的設施等展開協調。

相關人士稱，截至8月中旬前後已有具體日程提出。然而，8月24日核汙水的排海作業啟動後，中國政府予以譴責。據稱，此後日本防衛省方面收到了訪日計劃推遲的聯絡。自衛隊相關人士稱，應該是核汙水的影響。

日中校官級幹部之間的交流項目，以笹川和平財團與中國軍方智庫「中國國際戰略學會」為窗口，始於2001年。鑑於日本政府2012年9月將釣魚台國有化導致日中關係惡化，項目一度中斷，於2018年重啟。