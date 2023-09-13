根據《人民日報》報導，從12日舉行的大陸國家水網及南水北調高品質發展論壇上指出，大陸的南水北調東、中線一期工程全面通水運行以來，工程綜合效益持續有效發揮，截至目前，已累計調水650多億立方公尺，成為沿線40多座大中城市280多個縣市區的重要水源，直接受益人口超過1.76億人。

其中，南水已占北京城區供水的75％，占天津城區供水的99％；河北省黑龍港流域500多萬人告別了長期飲用高氟水、苦鹹水的歷史。

工程累計實施生態補水近100億立方公尺，從根本上扭轉了自上世紀70年代以來華北地區地下水水位逐年下降的趨勢，助力京杭大運河連續兩年實現全線水流貫通。工程為優化水資源配置、保障群眾飲水安全、復甦河湖生態環境、暢通南北經濟迴圈發揮重要作用。

中國南水北調集團方面也持續推進南水北調的後續工程建設，東線工程方面，積極推進東線一期效能提升和二期工程立項建設。

中線工程方面，推進引江補漢工程建設。從去年7月以來，相繼實現引江補漢主體隧洞進洞施工、初步設計報告按期報審、前期施工準備工程、數位孿生引江補漢工程加速建設等節點目標；西線工程方面，則規劃編制和先期工程可研工作。