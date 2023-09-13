前新竹市文化局長錢康明「被離職」後，連日來在臉書持續爆料，今早又爆出，早在市長高虹安要他離職前，高的男友李忠庭就曾質問跨年晚會的事，並且隔天要他離職。對此，新竹市政府回應，人事異動依法依規，未如外界謠傳情事，盼切勿再三斲傷市府名譽及同仁士氣。

錢康明今再度發文揭露自己「被離職」內幕，提到8月2日李忠庭為跨年晚會打電話質問他，8月4日與李約在市府外見面，李忠庭要他辭職，直到8月28日下午5點才等到高虹安親口叫他離開，但仍未得到具體理由。

對此，新竹市政府回應，市府再次重申，今年5月份開始與新竹縣討論跨年晚會，7月份即達成共識，採縣市共同支持民間舉辦方式，僅由縣市政府協助相關場地租借、交通管制等跨局處協調的行政工作，而不使用任何公帑舉辦跨年活動。

市府也說明，經查相關市府人事異動均依法依規，在高虹安市長進行懇談後做出調整，未如外界所謠傳的情事，盼切勿再三斲傷市府名譽及同仁士氣。