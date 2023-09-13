行政院2022年食安五環政策計畫評比，新北市奪得第一，獲得逾4200萬元獎勵金。（新北市農業局提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市衛生局全國首創成立「新北市食安智慧監控中心」，守護監測校園營養午餐的食品安全。（新北市農業局提供／蔡亞樺新北傳真）

行政院2022年食安五環政策計畫評比出爐，新北市政府在六都組別中，奪得強化方案計畫書評比、計畫執行績優的第一名，以及「食安亮點績優」特等三項佳績，拿下全國「三冠王」殊榮，各項評比共獲得4212.5萬元獎勵金，新北市長侯友宜今（13）在市政會議表達肯定與感謝同仁努力，並期許與中央持續合作推動食品安全管理工作，打造安心的食安環境。

侯友宜表示，新北市秉持以市民食品安全為首要，落實預防為先之目標，不僅以智能科技作為行政管理輔助工具，提升整體執行成效，更在農藥檢測、藥物殘留、農產品或加工製品上市前後稽查、標示查核、業者輔導訪查到食農教育推動等環節，由各專案局處啟動跨局處合作機制，共同為食安把關。

「111年食安五環政策計畫」由新北市農業局擔任主政總窗口，整合衛生局、教育局、環保局、經發局、政風處、警察局等相關局處，強化與中央部會合作，落實執行源頭控管、重建生產管理、加強查驗、加重廠商責任、全民監督食安5大面向工作項目，各指標均奪得滿分。

新北市衛生局指出，新北市為全國第一大縣市，校數及學生數皆居全國之冠，為守護校園營養午餐安全，首創「新北市食安智慧監控中心」，監控15家團膳業者及102家學校自設午餐廚房，進行食材驗收、菜餚製程及運輸等各環節溫度及時間的監測，並搭配3章1Q、4＋1安心蔬菜等計畫，強化食材安全性、可追溯性、美味熱食及在地供應。

農業局表示，新北市將利用獎勵金持續精進各項食品安全管理工作，從源頭管理、產銷製程、食品業者輔導、專案聯合稽查到食農教育等面向，優化各環節管理機制，全方位提升食品安全管理維度。