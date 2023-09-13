自小客沒打方向燈變換車道 騎士遭擊落骨折還被移送法辦

新北市26歲洪姓業務員本月11日中午騎車行經板橋區民生路三段，遭未打方向燈變換車道的自小客車擦撞，洪男滾地3圈後倒臥不起，全身多處擦挫傷及左腿脛骨骨折，送醫手術後無生命危險，但因被測出體內有酒精反應，被警方以公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦。

洪男向警方表示，11日凌晨與友人相約蘆洲區KTV唱歌喝酒，到清晨5時搭計程車返回五股住處，睡到中午才騎機車欲前往中和區公司上班，途中行經板橋區民生路三段時，遭左側自小客車擦撞，之後便全無記憶，醒來時已是在醫院。

肇事自小客車許姓駕駛供稱，當時有打方向燈慢慢往右切換車道，過程中並沒看見其他車輛，直到感覺到碰撞，才知撞到別人，當下他立即停車並叫救護車將傷者送醫。

轄區海山警分局交通分隊員警到場採證，經調閱監視器，初步看來自小客車未打方向燈即變換車道，肇事責任將進一步調查釐清。洪姓男子因酒測值達0.24mg／L，待醫院治療及完成筆錄後，以公共危險罪嫌送辦。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！