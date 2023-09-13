中市李男與前妻有債務糾紛，2022年12月間在臉書發文，公布她的照片、借據等訊息，揚言「沒給吃一次鐵，以為天下無敵」，嗆她是「七月半的鴨子」，並張貼以冥紙裝箱為背景的文章，被依違反《個資法》判刑4月，得易科罰金，可上訴。

李男曾對前妻暴力相向，台中地院在2021年8月間核發保護令，他在2022年12月12日凌晨在臉書發文，公開前妻的照片、住處所在、欠債及借據等訊息。

李男在臉書留言指稱「打給你不處理，我只能這樣了」，「你一直爬到我頭上來，沒給吃一次鐵，以為天下無敵」，「再不出面處理，就委託專門發傳單了」，並嗆她是「七月半的鴨子」（俗語，農曆7月半殺鴨普渡鬼魂，暗喻「不知道死期快到了」）。

李男違反保護令騷擾、恐嚇前妻，她心生恐懼報警偵辦。李男到案時否認恐嚇，辯稱只是希望前妻出面，檢方認定他違反《個人資料保護法》、《家庭暴力防治法》及恐嚇安全等罪，從一重的違反《個人資料保護法》論處。

李男在法庭坦承犯行，法官認為尚有悔意，但未與前妻達成和解，判刑4月，得易科罰金。

★中時新聞網關心您，有家暴事件請打113保護專線。