第53屆全國技能競賽青少年組同時也是第2屆亞洲技能競賽國手選拔賽日前登場，新北市共誕生3位16歲國手，將代表台灣於11月24日至12月1日至阿拉伯聯合大公國阿布達比參加第2屆亞洲技能競賽，用技能讓世界看到台灣。

教育局表示，新北市於第53屆全國技能競賽，12個青少年組中，獲得4金，全國最多，感謝新北高工、福營國中、正德國中及重慶國中全面支持，另包辦6銀、4銅、5位第四名、3位第五名、11位佳作，成績大放異彩。

另外，新北市大力推動技能培育，首創推動三級培訓及6種技職競賽人才育成策略，透過各校選訓、基地訓練、技能觀摩、模擬競賽、延聘金牌教練指導及出國研習獎勵，更於去年率全國之先全面推動青少年職種培訓，媒合技職端攜手培訓鄰近國中對技職有興趣之學生，透過近1年培訓、模擬賽、全國賽、選拔賽，3位16歲小將過關斬將取得台灣代表資格。

獲得平面設計技術職種金牌的智光商工吳尹之國手表示，去年晉級全國賽，因確診無緣參加。但也因為兩年的積累，才能在今年奪下金牌，更當選國手，喜悅真的無法形容。

新北高工范庭瑋國手獲得網頁技術職種金牌，他表示，但未曾想過能夠在這麼短的時間內取得國手資格，辛苦的過程讓自己深刻地體會努力和決心的重要性。

另一位獲得商務軟體設計職種金牌的新北高工彭彥富國手表示，從小對商務軟體設計充滿興趣和熱情，在福營國中時，開始參加新北高工專業培訓，經系統性訓練，取得全國技能競賽商務軟體設計台灣代表選手，將持續發揮對於商務軟體的熱愛，為國爭光。