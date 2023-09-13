前國安局長陳明通因涉及學術倫理爭議，被台灣大學教評會認定指導不周，但情節不涉及「解聘」等重大懲處，讓陳順利退休。台大12日舉行卸任主管暨人員榮退儀式，陳也出席獲贈紀念品。台大社科院長蘇宏達昨批校長應下台。國民黨立委王鴻薇今表示，民進黨政府放任台大做出辱沒台大校譽的事情，台大校長陳文章應要下台，政府也應下台。

王鴻薇說，陳明通在台大所指導的2個學生，包含新竹前市長林智堅、行政院副院長鄭文燦，都已經確定抄襲，且被撤銷學位，台大卻輕放陳明通，讓陳明通可以退休，第二次領到退休金。

王鴻薇批，讓大家更不能接受的是，竟還要讓陳明通榮退，還要發紀念品給他。王大酸，乾脆台大發獎狀給陳明通，難道台大「被洗門風」還覺得非常光榮嗎？還認為陳明通是應該被尊敬，讓其光榮退休的老師嗎？這也難怪蘇宏達認為台大校長應該請辭，因為台大校長沒有辦法繼續維持台大的風骨。

王鴻薇指出，在民進黨的執政下，民進黨的高官為所欲為，即便踐踏學倫，傷害台大的聲譽，但台大卻給陳明通禮遇，這樣的校長應該要下台。更重要的是，這個政府放任台大最高學府，做出辱沒台大校譽的事情，這樣的政府真的應該要下台。