據彭博社所做的預測調查，美國8月總體CPI料將較去年同期上漲3.6%，與7月份的年漲3.2%相比有所加速。此外，8月份CPI估較7月上漲0.6%，亦較7月的月漲0.2%回升。

通膨反彈主要因為近來能源價格大漲。周二原油價格創下今年來新高，美國WTI期油收盤價升至略低於每桶89美元，倫敦布蘭特期油漲破每桶92美元，創下2022年11月以來新高。

排除波動較大的食品與能源價格後，8月核心CPI估年漲4.3%，較 7月份的年漲4.7%放緩。與7月相比，核心CPI估上漲0.2%，與7月份的月漲幅相當。

在核心CPI數據中，二手車價格在6月份月跌0.5%、7月份月跌1.3%之後，8月份估將進一步走跌。由於供應鏈持續改善，美國銀行預期家居用品、娛樂商品、教育和通信商品等其他類別的核心商品價格也將進一步下跌。

但美銀預期食品價格可能連續第2個月上漲，而住房通膨也可能維持在高檔。

由於通膨率仍然遠高於聯準會設定的2%目標，再加上油價的上漲壓力，以及雖然在轉弱但仍然緊俏的勞動力市場，意味著聯準會可能在今年晚些時候再度升息。

在8月CPI報告出爐前，市場仍普遍預期聯準會將在9月會議維持利率不變，根據芝商所的數據，截至周二下午，市場預期聯準會在9月不升息的機率高達93%。

聯準會曾在6月暫停升息，但在7月再度升息25個基點。