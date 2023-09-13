日前在八里海灘擱淺的糙齒海豚，因為感染嚴重，甚至引發敗血症，13日一早施以安樂死。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在八里海灘擱淺的糙齒海豚，因為感染嚴重，甚至引發敗血症，13日一早施以安樂死。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

日前在新北市八里區發現在海灘上擱淺的糙齒海豚，在基隆市八斗子海之生鯨豚救傷站收容。12日中華鯨豚協會才在臉書辦命名活動，不料13日上午糙齒海豚便突然宣告死亡。基隆市產業發展處表示，糙齒海豚因全身細菌感染引發敗血症，才為其進行安樂死。

7日傍晚在新北市八里挖子尾沙灘發現一頭糙齒海豚擱淺在沙灘上，海保署桃竹海洋保育站與中華鯨豚協會人員前往救援，並將海豚送至基隆八斗子海之生鯨豚救傷站收容。

中華鯨豚協會12日表示這頭糙齒海豚的健康狀況不算太好，打算餵食較能消化的柳葉魚，改善海豚的感染及消化問題。孰料13日一早，就傳出糙齒海豚已經死亡的消息，中華鯨豚協會也證實，並表示死亡原因還有待進一步調查。

中華鯨豚協會日前表示，在糙齒海豚的前胃裡，發現人造線狀物，12日則指出，經檢驗人造線狀物目前對胃沒造成嚴重的阻塞，海豚的胃具有一定的消化能力。

另外，中華鯨豚協會12日也在臉書粉專舉辦命名活動，最多網友贊同的名字是「糙米漿」，理由是牠姓糙，每天灌食的食物很像米漿。另外也有網友為牠取名為「潮嚮」，也就是潮流所在心之嚮往的意思，渴望牠能夠回到大海的家。

13日上午，傳出糙齒海豚死亡。基隆市政府產發處表示，海豚救援團隊在這7日內進行了4次血漿生化檢查、3次X光檢驗、血球感染程度分析、2次噴氣孔菌象檢查、皮下紅外線檢查、觸診理學檢查、超音波檢查以及數十次的營養、維生素補充與150多小時的帶游與韻律呼吸復健工作等，無奈12日夜間的血液檢測報告中，糙齒海豚的生理狀況仍持續惡化。

12日的血檢報告呈現出動物的感染持續加重，且有引發敗血症的跡象、營養狀態也持續下降、腎臟的功能也逐漸低落等問題。然而令救援團隊感到最棘手的是感染控制的部分。

救援團隊指出，已連續數日給予抗生素希望能降低感染情況，但感染仍持續惡化，若要解決感染的問題，就要用到更強的抗生素，但是使用此類抗生素若造成動物體內病菌產生抗藥性，反而會升高現場救援人員的感染防治威脅。

由於糙齒海豚引發敗血症，考量不讓動物在繼續受苦等動物福利原則，救援團隊決定在13日一早，採人道處理的方式讓動物在較不痛苦的狀態下離開。

後續中華鯨豚協會也將安排電腦斷層掃描與執行病理解剖，以了解體內病變的問題，以及探究胃內人造線狀物所造成的相關影響。最後救援團隊在此感謝這7天來參與救援的所有單位以及200位復健志工的大力協助，也希望鯨豚、海龜誤食海洋人造廢棄物的傷害不要再發生。