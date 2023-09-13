去年日本京都橘高校吹奏樂部在國慶大會表演掀起一波熱潮，今年國慶籌備委員會與中華文化總會邀請有著「翡翠騎士」稱號的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部訪台參加國慶大會表演，「翡翠騎士」更首度與高市府合作將於10月8日南下高雄港7號碼頭演出。

位於日本群馬縣的東京農業大學第二高等學校吹奏樂部有「翡翠騎士（EMERALD KNIGHTS）」的稱號，與京都橘高校吹奏樂部同為全國性大賽的金賞常勝軍，曾拿下日本多項比賽大獎，繼去年「橘色惡魔」旋風後，今年將再次掀起「翡翠騎士」風潮。

高雄市長陳其邁表示，民眾不必特地北上，也能親眼觀賞國慶表演團體的精彩演出，且可先睹為快，這也是國慶大會表演團體，首度在國慶演出前先於高雄表演，讓民眾在南部也能提前感受國慶表演團體震撼人心的演出，並為國慶大會表演及系列活動拉開序幕。

高市府行政暨國際處長張硯卿表示，這是市府與文總首度在國慶活動上的合作，特別感謝文總居中牽線幫忙，促成此次東京農業大學第二高等學校吹奏樂部到高雄演出與交流。這也是「翡翠騎士」首度參與海外公演，以編制148人盛大陣仗來到高雄演出，活動將於10月8日下午4時在高雄港7號碼頭表演，歡迎全台民眾前來觀賞。