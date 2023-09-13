國民黨總統參選人侯友宜14日啟程訪美，傳出爭取會晤美國眾議院前議長裴洛西、美國眾議長麥卡錫會面。國民黨團總召曾銘宗今對此稱，出國看到愈高層的朋友愈好，能夠拓展中華民國的外交空間。

曾銘宗說，這是媒體的看法跟消息，但會不會見到誰，現在還沒辦法證實，出國當然是看到愈多的朋友越好，愈高層的朋友越好，能夠拓展中華民國的外交空間。

另民眾黨近期曝光最新總統大選內參民調，民眾黨總統參選人柯文哲仍以21.4％位居第二，外界解讀後續不利藍白合。國民黨立委謝衣鳯今表示，對侯友宜有信心，在縣市長和支持者的共同支持下，侯有機會保持領先。

謝衣鳯說，相信所有政黨都有內部民調，內部民調是否有機構效應，有無參雜政策方面的意見來引導民眾回應，這部分民調會有不同。但是國民黨對於國民黨總統參選人有信心，相信在所有縣市長 以及基層支持者的共同支持之下，侯友宜還是有機會保持領先。