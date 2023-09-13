翁滋蔓揮出一桿進洞驚喜。（漫橘國際提供）

平常熱愛高爾夫球、網球、羽球和路跑運動的翁滋蔓，今年初在運動實境秀節目《全明星運動會》中曾拿下3個射箭滿分獲得射箭冠軍，進入節目紀錄名人堂，也為隊上贏下兩次桌球項目冠軍，日前在她最喜愛的高爾夫球運動上更是拿下優異好成績，打出了「一桿進洞」，驚艷眾人，也成了演藝圈第一位拿到一桿進洞揮桿紀錄的女藝人。

翁滋蔓於9月9日的林口球場西區第二洞，揮出了一記好球，直接「一桿進洞」，當球往旗桿方向飛行後不久，眾人就發現方向非常準確地落在果嶺上，接著球開始在果嶺上滾了幾下就消失了，桿弟大喊著：「是一桿進洞！」所有人興奮又驚訝的一起前進果嶺一看，球不偏不倚的就在洞中，連桿弟都讚不絕口地說：「已經好久沒看到有人揮出一桿進洞了。這球真的打得好漂亮！不但人長得漂亮、球技也厲害！」還高興地拍下翁滋蔓的照片說要給自己的小孩看是誰這麼厲害。

翁滋蔓揮出一桿進洞驚喜。（漫橘國際提供）

翁滋蔓揮出一桿進洞，獲頒刻有名字的獎盃。（漫橘國際提供）

翁滋蔓驚訝又興奮地地說：「這是我第一次揮出一桿進洞，真的太感動了！過去所有的辛苦練習和努力付出都感到值得了，好開心名字能被放在球場HOLE IN ONE的名人榜牆上，達成了一項高球運動的小成就！感謝這一切！」球場除了會將翁滋蔓的名字放在歷屆高爾夫球一桿進洞的名人榜牆上，也會頒發刻有專屬名字的獎盃，慶祝一桿進洞的喜悅。

值得一提的是，在一桿進洞過後，又有連續兩洞，翁滋蔓從果嶺外將球直接切桿，沒想到球連果嶺都沒停留就直接進洞了！桿弟開心又驚訝地喊著：「球又直接進洞了！」對翁滋蔓的球技讚不絕口，甜美女神直接晉升為高球女神。翁滋蔓興奮又謙虛地表示：「今天真是太值得紀念的一天了！期許自己能一直進步！」

翁滋蔓熱愛運動，從學生時期就開始跳街舞，舞齡已超過15年；過去曾代言運動品牌、經常參加路跑活動，平常也玩網球和羽球運動。有深厚運動基礎的她，2018年底開始和專業教練學習高爾夫球，至今球齡已5年，2019年還特地遠赴美國進修高爾夫球，和美國Peter Kostis Golf Academy知名首席高球教練Jeff拜師學習。翁滋蔓在學習過程中非常努力，經常在練習場一次就打了上百顆球從不喊累；下球場打球時也完全不怕太陽曝曬，即使颳風下雨都不放棄打球的機會。近期颱風剛走隔天，熱愛高球運動的她馬上下場打球，竟被曬傷，手腳都被曬出了兩層不同膚色。即便練球辛苦、下場打球炎熱，但她仍依然樂此不疲。

翁滋蔓近期除了籌備新專輯、拍攝代言廣告，還有多個劇本正在洽談中，忙碌之餘也不忘充實自己，期許在未來有空檔時，能到更多不同的球場打球來挑戰自己。