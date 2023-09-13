「亞洲有氧天王」潘若迪籌備1年，推出全新運動單曲〈Here We Go〉再圓歌手夢，新歌MV動員50人舞群、演員，大跳新歌舞蹈「機車舞」。眾人在烈日與暴雨中，跑遍台北市取景，潘若迪一整天共跳了快60次的機車舞，服裝師晚上整理衣物時，驚呼：「天那！衣服上抖出鹽巴了」潘若迪見狀加碼爆料自己「卡襠」一整天，他苦笑說：「我這跳舞戰衣為了不要亂移動，從我胯下交叉固定住，我簡直像穿了整天丁字褲在跳舞，媽媽的有夠卡！」

潘若迪此次拍攝〈Here We Go〉單曲MV，接連換上黑色馬甲、藍色連身褲裝，造型俐落有型，宛如韓流明星，但由於長袖衣物，在烈日下來回舞動，過程猶如洗了一整天三溫暖。他在萬華青山宮取景，引起附近居民圍觀，有阿嬤帶著孫子，拖著菜籃一邊看一邊跟著跳，模樣逗趣，還有路人認出他，對著旁人說：「我知道他是誰，就是牙齒很白的那個人。」潘若迪事後大笑，反駁說：「我明明聽路人是說，潘若迪本人比電視帥。」

經紀公司老闆林志遠表示，潘若迪上一次出單曲〈健人就是腳勤〉，卻碰上疫情難以宣傳，但熱情粉絲相挺，敲碗要潘若迪再出新單曲，為了回應粉絲的呼喚，並讓潘若迪圓夢，重金打造〈Here We Go〉，找來專業團隊拍攝MV，要將潘若迪打造成動感唱跳歌手。潘若迪非常滿意最終MV呈現，直說：「我真的超帥，幾個業內好友看過，一眼就看出花重本，期待大家會喜愛。」