馬諾亞（Alek Manoah）擔任本季藍鳥開幕戰先發，滿面春風的他卻迎來生涯最糟糕的一年，根據《SportsNet》記者布萊爾報導，馬諾亞不滿藍鳥將自己兩度下放小聯盟，拒絕前往3A球隊報到，今年可能不會再替藍鳥出賽。

藍鳥用2019年選秀首輪籤選進馬諾亞，沒有辜負高順位的期待，馬諾亞磨練2年就登上大聯盟舞台，去年以單季16勝7負、2.24自責分率，入選職業生涯首次明星賽，季末美聯賽揚獎的爭奪上，拿下票選第3而一舉成名，藍鳥王牌的名號不脛而走。

不料今年面對紅雀的開幕戰遭逢重創，似乎預告馬諾亞將準備迎接步履維艱的賽季，今年19場先發登板，有7場丟超過4分自責分，防禦率多半時間維持在5以上。6月初面對太空人只投0.1局狂掉6分後，馬諾亞就被下放小聯盟，甚至一度遭到洋基新人聯盟球隊痛打11分。

7月回歸後的4場先發，馬諾亞表現仍未見起色，上月11日對陣守護者4局丟了4分後，藍鳥將馬諾亞送回3A，從此事情變得棘手了起來。根據布萊爾說法，馬諾亞最近兩周都沒有向藍鳥3A球隊水牛城野牛報到，自從下放後也未曾出席牛棚訓練，就算馬諾亞沒有出現任何傷勢，但他的球季可能已經提早結束。