「金曲歌王」王力宏暌違4年重返小巨蛋，一連兩天舉辦「ONE LEEHOM WANG一個王力宏」演唱會，許多粉絲及圈內好友紛紛到場支持，包括「綜藝教母」張小燕也到場朝聖，不過鮮少人知道，其實兩人私下交情長達30年之久。

王力宏上周在小巨蛋舉辦演唱會，張小燕也到場觀賞演出，並且被安排坐在包廂聆聽演出，根據《鏡週刊》報導，王力宏表示與張小燕頗有淵源，因為外婆是張小燕的中學老師，當年尚未出道時，外婆曾帶他去看節目《超級星期天》錄影，並將他引薦給張小燕，而兩人的情誼就從當時延續至今，長達將近30年的時間。

張小燕到場觀賞王力宏演唱會。（圖／中時資料照片）

王力宏被前妻李靚蕾毀滅式爆料之後，如今似乎逐漸走出低潮，而他近來生活過的簡單低調，曾被目擊和Janet及其老公George相約聚會，一群人席間閒話家常，氣氛相當歡樂，結束後就搭車返回住處，單身生活似乎相當樸實無華。

王力宏與前妻李靚蕾離婚後，關係將至冰點。（圖／中時資料照片）

王力宏有感於粉絲始終不離不棄，當眾向上萬粉下跪道謝，不過脫口而出：「真相不是那麼重要，流量最重要」，言下之意似乎意有所指，對此，前妻李靚蕾沉默數日後，在Instagram發出一則限動，只見她以黑底白字闡述對藝術的看法之外，還不免感嘆：「當藝術不再單純，而是變成傷害人的武器」，被推測似乎在反擊王力宏。