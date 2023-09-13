58歲鄧男竊取桃園大廟景福宮神明身上15面金牌後廉價拋售。(翻攝照片／蔡依珍桃園傳真)

有近300年歷史的桃園大廟景福宮，供奉的三官大帝神像上有15面金牌，豈料日前竟遭宵小竊取，偷兒偷完還不忘拜拜，廟方發現連忙報警，桃警連日調閱監視器比對，發現58歲鄧男是竊廟慣犯，竊跡遍及新北和新竹，都是透過步行、搭火車躲避查緝，桃警11日終在基隆順利逮人，景福宮主任委員簡征潭肯定警方鍥而不捨跨縣市追緝，也斥竊神牌是對神明大不敬，籲有心人切勿心存歹念。

偷神明金牌不忘合十拜拜 桃園大廟15面金牌以3萬拋售

桃園警察分局景福派出所上月31日接獲景福宮管理委員會報案，指稱有一名男子趁26日宮中辦理普渡活動、人員忙碌的空檔，走進神壇紅龍柱內，打開神桌上玻璃櫃，竊取三官大帝神像掛著的15面金牌，放進隨身塑膠袋內後逃逸，期間還不忘雙手合十誠心拜拜，廟方事後盤點發現急報警。

景福所長林毅閔立即率同仁前往現場勘查，同時調閱周邊監視畫面過濾比對，鎖定58歲鄧姓男子涉有重嫌，經追查發現鄧男當天即透過步行和火車離開桃園前往新竹、新北等地區，行蹤難以掌握，林毅閔即刻透過警政系統通報，請各單位協助追查鄧男行蹤。

景福所本月11日接獲基隆市警局第一分局忠二路派出所通報，發現鄧男出現在轄區內活動，林毅閔立即率同仁趕往基隆，會同當地派出所警力將鄧男查緝到案，據了解鄧男平日在工地打零工維生，因缺錢花用偷遍北台灣，桃園犯案後也曾到新竹闖空宅、新北竊廟宇，已將15面金牌在二手市集以3萬元全數廉價變賣花用，警方訊後依竊盜罪嫌送辦。

景福宮主任委員簡征潭對於警方鍥而不捨發揮團隊精神，跨縣市追緝將嫌犯查獲到案表示肯定，12日特地至景福所向警員表達感謝之意，簡征潭表示，金牌是信徒虔敬奉獻給神明，有心人想不勞而獲竊取是對神明大不敬，管理委員會已加強內部保全及監視錄影，同時與警方保持密切聯繫，遇有可疑將立即通報，呼籲有心人切勿心存歹念。