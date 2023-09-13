「台北國際航太暨國防工業展(TADTE)」雙年展為國內唯一專業航太及國防展會，每屆均吸引國內外指標業者參展，展示最新研發各類航太國防產品，尤其低軌衛星通訊的產業發展為眾多業者所關注，預期是此次展會的重點之一，國際知名業者也將利用此次展會與國內業者進行交流，對台灣業者而言這是一個很好的平台來展現自己的產品實力。

昇達科(3491)本次受邀參展，對於昇達科技來說，此次參展不僅是一個展示其產品能力的平台，還是一個增進與國際低軌衛星業者交流的機會。尤其昇達科不僅在地面站已有產品量產交貨，衛星酬載通訊系統上的多項元件亦已通過認證並即將進入穩定量產交貨期，包含技術難度頗高的毫米波E頻段通訊元件亦將為其中之一項產品。E頻段在衛星通訊上的應用，可以有效擴大通訊頻寬，對於低軌衛星業者而言得以讓每顆衛星的通訊效能提高6-7倍，有助於降低營運成本與擴增使用客戶。此外，台灣研發B5G低軌通訊衛星與今年啟動的合成孔徑雷達衛星「福衛9號」等，昇達科均參與其中。

全球科技巨頭SpaceX和Amazon在低軌衛星的產業布局最受矚目，尤其近期的活動也明顯增加，預期將會帶動接下來產業發展的步調。以下半年營運表現來說，昇達科看好低軌衛星產業及5G建設趨勢不變，有助於主要客戶對微波/毫米波元件等需求增溫，衛星通訊之衛星酬載元件等之訂單出貨需求將自第三季起持續向上爬坡，也會受惠美國網路基建、印度回傳市場需求擴大，加上軍工應用的產品、反無人機系統應用之射頻產品等也將進入量產交貨，預期第三季營運走出低谷。