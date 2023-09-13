高雄謝姓男子前年騎車外出時，在路邊撿到陳姓男子遺失的皮夾，經過45分鐘之後才將皮夾交給管理室的保全人員，未料事後竟遭失主提告侵占6900元現金，雖然一審獲判無罪，但檢方不服並提出上訴。高雄高分院法官審理後，裁定駁回，全案定讞。

判決指出，謝姓男子於前年2021月3日中午12點43分騎車行經高雄市某路，撿到1只皮夾，直到下午1點28分，他將該皮夾送到大樓管理室，當時保全人員檢視皮夾內並無現金，但陳姓失主前來領回皮夾時，卻稱皮夾內有6900元不見，但謝男堅稱當時就沒有錢，只有證件，陳姓失主決定報警提告。

一審橋頭地院審理時，根據相關當時陳姓失主是下車買咖啡，皮夾就掉落在地上，當時他還能完成購物，可見另有支付方式，不必然皮夾內有現金，且根據監視器等畫面，均未發現謝男撿到皮夾後，有取出現金或皮夾內確實有置放現金畫面，因此除有他指控外，並未其他補強證據可證，判處謝男無罪。

不過檢方認為，該皮夾掉落後除了謝男就沒人動過，且謝男撿拾皮夾地點，距離失主所住大樓約210公尺，卻直到45分鐘後才將皮夾送到管理室，可見謝男有侵占皮夾內現金之舉，因此提出上訴。

高等法院高雄分院法官根據監視器，發現陳男的皮夾掉落之後，隔了一段時間謝男才騎車經過，他暫停下車匆匆撿起皮夾並放進口袋離去；一般狀況下，民眾撿到皮夾可能會打開查看是否有足以辨識失主身分的證件，而且謝男當下需要空出雙手騎車，將皮夾放進口袋，未必一定有侵占犯意。加上此案沒有其他積極證據，最終裁定駁回上訴，維持一審無罪判決，全案確定。