大陸國台辦發言人陳斌華。（藍孝威攝）

陸委會8月24日公佈恢復兩岸交流的相關規畫，初期團客一天上限2000人，大陸方面何時可開放民眾組團赴台旅遊？大陸國台辦發言人陳斌華針對規畫內容，呼籲陸委會順應民意，撤除不光彩、不必要的限制。但是何時恢復陸客團赴台，陳斌華並未正面回應。

本報記者提問，「雖然台灣方面已經開放，但由於陸客赴台除了要申請台灣發給的入台證之外，還必須取得大陸入出境管理局發給的大通證，而受限於大陸方面尚未解禁，因此大陸的組團社還無法出團。想請問發言人，大陸何時可以開放陸客團赴台旅遊？」

陳斌華表示，「關於陸委會對恢復兩岸交流、旅遊的所謂『規畫』，剛才已經回答過了。希望他們順應民意，撤除這些不光彩、不必要的限制。」但是對於大陸團客何時可以赴台，陳斌華避而不談。

此外，有陸媒關切，陸委會這份「規畫」沒有明確的實施日期，內容提到「恢復和放寬」也名不副實。

陳斌華回應，民進黨當局對恢復兩岸旅遊和交流附加了一系列條件，企圖瞞天過海，名為「恢復」、實則拒不解禁，名為「放寬」、實則加強限控。越來越多台灣民眾已經看清民進黨當局既不「民主」，也不「進步」，罔顧民意、專制獨裁，在兩岸交流交往上開歷史倒車。

關於兩岸民間交流，本報記者追問，今年暑假大陸各地舉辦了多項青年交流活動，吸引不少台生、台青赴陸參加，加總起來至少上千人次。台灣方面則是由馬英九文教基金會邀請大陸5所大學37名高校師生赴台參訪。從數量上來看，台生赴大陸要遠遠超過陸生赴台。大陸是否會考慮多讓陸生赴台？另外，2020年4月9日，陸方公告暫時停止大陸地區的陸生赴台就讀，在台灣的末代四年制學士班陸生今年6月已畢業，至此四年制大學部的陸生數量清零，大陸方面何時重啟陸生赴台就讀？

陳斌華表示，大陸學生赴台就讀的根本障礙在於兩岸人員往來正常化受阻，大陸學生在台正當權益得不到保障。

陳斌華表示，大陸積極倡導和促進恢復兩岸人員往來正常化、各領域交流常態化，這也是兩岸同胞的共同願望。民進黨當局至今仍在限制兩岸正常交流和人員往來，既不合理，也不得民心，應當盡快撤除。