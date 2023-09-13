本土登革熱持續升溫，國內過去一周暴增2127例本土病例，其中8例重症、3例死亡，今年已累計超過6289例。國民黨立法院黨團今舉行記者會，批評民進黨只顧選情，不顧登革熱，台南市為全台登革熱病例之最，喊話民進黨總統參選人賴清德拿出擔任副總統的高度、發揮醫生精神，救救台南人。黨團同樣要求行政院長陳建仁在立法院開議後專案報告，拿出具體辦法。

國民黨團書記長謝衣鳯說，登革熱本土及境外移入病例2018年為373例，2023年攀升到6289例。從去年第1周到今年第37周的趨勢圖來看，自今年第21周起，登革熱案例逐漸攀升。從全台登革熱病例區域分布圖來看，台南市為病例數之最，為5479例。雲林縣為333例，高雄市248例，台北市41例，台中市38例，這樣的分布代表登革熱已經攻陷全台，這是八年來最嚴峻的時候。

謝衣鳯表示，疾管局前局長蘇益仁曾說埃及斑蚊僅出現在嘉義以南，現在在嘉義以北的雲林縣也突破300例，凸顯氣候暖化改變本土登革熱的地圖。謝提醒，台南市病例超過5000例，已非地方政府可以負荷，衛福部、環境部是否應該開始協助？不光是台南還有雲林，應該共同協助地方解決。當登革熱疫情爆發，全台病例攀升，全台醫療院所負擔會增加多少，中央有沒有做好相關準備？上周跟前三周平均病例數相比，增加814例；上周跟過去三年同期相比，增加1779例，代表這是非常嚴峻的情況。

黨團首席副書記者長李德維則表示，民進黨不要只會選舉，對登革熱疫情沒有做好防護。在台南市登革熱病例突破5000例之際，台南市長黃偉哲出國人不在，賴清德到台南造勢乾杯，大喊讓他在本命區衝高票，過去賴當台南市長時，登革熱疫情也大爆發，南台淪陷的時刻賴卻在台南拉票。

台南人需要協助，請賴清德發揮醫生的專業跟精神，拿出擔任副總統的高度，把時間花在督導衛福部解決台南登革熱，不要只是想著乾杯，爭取自己明年勝選。李德維提到，衛福部開了六次防治會議，都沒拿出方法能夠抑制登革熱蔓延。他再次呼籲民進黨不要只會選舉，請賴清德發揮副總統的高度，救救台南人。

黨團總召曾銘宗強調，國民黨團有兩點意見，一是對蔡政府、執政黨心中只有選舉，只顧選情，不見登革熱疫情大肆流行，嚴重侵害人民的健康權益，予以最嚴厲的譴責，也會要求行政院長陳建仁拿出具體辦法，進行專案報告。二是趕快拿出具體辦法，積極防治登革熱的疫情，確保2300萬民眾的基本權益。