在美國時間12日，大陸抖音海外版的TikTok在官網正式宣佈，在美正式上線電商服務TikTok Shop。據了解，此前TikTok電商已在美國用戶中進行了數月測試。已至少有超過20萬家商家入駐。

此次正式上線，除去短影音和直播購物外，還向商家和創作者推出了一系列服務，包括商品展示頁、商城，連接商家與創作者的「聯盟計畫」，同時上線了説明商家存儲、挑選、包裝並配送商品的「TikTok履約計畫」，以及與第三方合作開發的安全支付體系。

另據媒體報導，TikTok還將進一步擴大「商城」入口的推出範圍。由於商城位於首頁，能為商家和商品帶來更多曝光。目前，40％的TikTok美國使用者界面包含商城入口，預計10月初，所有美國用戶都能在首頁看到商城。

TikTok電商最早於2021年在印尼開啟測試，此後陸續在英國、馬來西亞、泰國、越南等市場上線，這次上線美國是其又一重要發展。

TikTok方面表示，測試階段美國已有20萬商家入駐TikTok電商，其中，歐萊雅、貝玲妃、Olay等品牌已加入或正計畫加入。在一項調研中顯示，70％用戶表示在TikTok上發現了新品牌和商品，83％表示TikTok在他們的購買決策中發揮了作用。

但值得注意的是，TikTok同樣面臨著更高的風險。根據澎湃新聞引述分析人士稱，TikTok在美國推出電商業務之舉，可能會加劇本已面臨來自監管機構和競爭對手的壓力。