勞保老年年金，明年起請領年齡提高至64歲，不過，若勞工提前離職退休，也可以提早請領老年年金，每提早1年減給4%，最多提前5年，減給20%；反之，勞工也可以選擇延後領，比法定請領年齡延後1年可多領4%，最多延後5年，增給20%。那麼，究竟是延後領還是提前領划算呢？

財經網紅「R姐財富方舟-廖嘉紅」今天在臉書粉專發文，以一位58年次工程師為例，詳細計算比較勞保年金提前領與正常屆齡請領的差異。

「R姐財富方舟-廖嘉紅」寫到：老陳是一個勤奮的工程師，58年次，每月勞保投保薪資是45800元，想在退休時申請「勞保老年年金(月領)」，但他不確定是60歲申請，還是等到65歲再申請比較划算？

勞保月退休金計算公式：

A式：平均月投保薪資x年資x 0.775％+ 3000元

B式：平均月投保薪資x年資x 1.55％

老陳58年次，法定請領年齡為65歲，最快在滿60歲時，可以提前請領「勞保減給老年年金給付」，但提早5年請領減給20%。

當老陳年滿60歲，退休時「平均月投保薪資」為45800元，有30年的保險年資，提早5年請領減給20%：A式10919元，B式17038元。擇優每月給付為B式17038元。

5年後老陳65歲，「平均月投保薪資」為45800元，保險年資增加為35年：A式15423元，B式24847元。擇優每月給付為B式24847元。

以上為「老年年金給付」線上試算結果(實際請領額度仍以勞保局核撥為準)。

老陳「老年年金」60歲每月領17877元，65歲每月領24847元。60歲可以提早5年領，65歲每月領得比較多，好難抉擇，你也是這樣覺得嗎?

我們一起算算看，60歲開始領月退，5年到底領多少？

17877元*5年*12個月=1,072,620元

5年總領大約107萬。

65歲月領比60歲的月領，每月多領多少呢？

24847元-17877元=6970元

哇！65歲月退每個月多領幾乎7千元，積少成多也很驚人，目前還很難判斷哪個年齡退休最划算，對嗎？

65歲月退要領多久，才能比60歲月退多呢?

5年的月退總領1,072,620元÷6,970元=約153.89個月，也就是大約12.87年。所要以78歲時「65歲申請月退」超越「60歲申請月退」，而目前的平均壽命約80歲，所以勞保局是有精算過的。

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