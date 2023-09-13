好市多產品又出包！近期有會員接到好市多通知，自有品牌科克蘭（Kirkland）氣泡水，因脫模及漂浮塑膠異物混入。食藥署證實，共有兩批號受影響，已下架1504組，並向消費者啟動回收。

先前好市多莓果產品遭驗出A肝病毒，之後又有乾酪產品驗出致癌物環氧乙烷，本次則是氣泡水出問題。食藥署南區管理中心主任魏任廷今天說明，好市多公司收到會員反應，購買的義大利氣泡水疑似有塑膠異物，進一步了解調查發現，可能和寶特瓶製程有關，導致充填氣泡水時產生脫模，而出現塑膠異物。

魏任廷表示，共有兩批次受影響，有效期限分別是2024年3月26日、2024年3月27日，共有2520組，已陸續通知會員，並將回收訊息放在公司網站上；經衛生單位現場清點，已下架1504組，後續將繼續回收。

根據好市多官網訊息，2023年8月5至14日曾購買＃9262015 KS義大利氣泡水的消費者，可至賣場退貨，此次受影響的會員共957位。

是否針對好市多公司開罰？食藥署副署長林金富說明，由於好市多有主動通報高雄市衛生局，如果稽查結果沒有違反其他衛生安全事項，就不會開罰。依照《食安法》第七條第五項，食品業者發現產品有危害衛生安全之虞時，應主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報直轄市或縣市主管機關。