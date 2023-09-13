《摘星工廠》運勢專欄指出，摩羯男、金牛男、巨蟹男在感情中看似木訥、不解風情，感覺和浪漫沾不上邊，可是一旦感性起來，會比一般人更勝一籌，總是能營造出超浪漫的氛圍，時常能讓伴侶感動流淚。

▍摩羯男

摩羯男一板一眼，比較嚴肅，總是跟浪漫沾不上邊。他們以務實為主，雖然看似木訥，但其實是隱形的浪漫高手，加上個性比較好強，不喜歡和別人一樣，認為玩浪漫也要玩出自己的特色，最後往往效果不錯。當他們露出柔情的一面，浪漫效果會出人意料，立刻讓人感動流淚。

▍金牛男

嘴硬、不了解風情，是金牛男給不少異性的印象，但其實這只是表面，真正了解的人會知道，他們有一顆感性浪漫的心，一旦玩起浪漫，會比一般人更勝一籌，質樸的用語、真誠滿滿，加上堅定的眼神，對於營造浪漫氣氛有絕佳效果。

▍巨蟹男

巨蟹男人前客氣，一切行禮如儀，除非是跟熟人一起，否則總給人彬彬有禮，熱情不足的感覺。事實上他們十分感性，特別是為心儀對象準備驚喜，或許沒那麼華麗，但真情指數絕對滿分。喜歡懷舊的他們，偶爾一段舊地重遊的戲碼，絕對讓人深刻感動。