「合口味肉品」推出限量烤肉禮盒。（曹婷婷攝）

一年一度中秋佳節將屆，集結台南傳統市場美味的「台南便利送」平台，上路2年來締造9萬多筆訂單、逾5000萬元銷售金額，今年慶中秋特別推出「好市發生 月團圓」活動，集結市場攤商推出優惠中秋商品，9月13日中午12時起至9月20日，民眾在網站購買滿600元免運費外，還能抽價值6000元的24K金幣！

副市長葉澤山表示，中秋月圓人團圓，傳統市場是家人們的共同記憶，「台南便利送」提供多樣應景好物提供民眾選購，集結來自金華、開元、保安、善化、東菜市、新市等市場的應景烤肉肉品、海產等多樣特色商品，歡迎市民上網選購，支持優質在地市場店家。

包括麻五市場「合口味肉品」推出限量烤肉禮盒、金華市場添福豬肉鋪也推出手工製作香腸、烤肉等，業者表示，愈接近中秋節，豬肉價格愈高，因此愈早訂購愈划算。

經發局長林榮川說，近年市府積極推動傳統市場轉型，引進創新經營理念，結合在地文化特色，推廣線上逛市場購物方式，本次活動期間會員至台南便利送網頁購買全市場商品，單筆訂單滿600元即享免運，還可加碼抽中秋金幣，希望透過抽獎活動帶動買氣。

尤其，近期登革熱確診個案足跡多遍及各熱區公民有市場，市場處長陳豪吉表示，因傳統市場是民眾日常採買及購物場所，面對登革熱疫情，在家就能買到最新鮮美味，歡迎市民在台南便利送訂購。