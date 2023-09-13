市場原本預期第四季景氣復甦，時程是否拖到明年？吳東亮認為可能會再拖一下下，台灣50、60年經歷過很多次景氣循環，每次都有更強勁的復甦，大家要有信心。
工商協進會理事長吳東亮今日表示，外銷訂單國際經濟還沒有真正強力復甦，台灣出口比較不好意料之中，可能往下連續12黑也不一定，台灣產業界具有韌性，時間拖長一點庫存消化多一點，可到合理的水準，明年全世界通膨下來，利息到頂點往下走，世界景氣開始回復，以台灣產業實力受惠最多是我們。
市場原本預期第四季景氣復甦，時程是否拖到明年？吳東亮認為可能會再拖一下下，台灣50、60年經歷過很多次景氣循環，每次都有更強勁的復甦，大家要有信心。
工商協進會理事長吳東亮今日表示，外銷訂單國際經濟還沒有真正強力復甦，台灣出口比較不好意料之中，可能往下連續12黑也不一定，台灣產業界具有韌性，時間拖長一點庫存消化多一點，可到合理的水準，明年全世界通膨下來，利息到頂點往下走，世界景氣開始回復，以台灣產業實力受惠最多是我們。
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