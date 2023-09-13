華為發表三支手機，撼動整個中國，連美國及台灣都非常緊張，最主要因為供應鏈受到衝擊。黃世聰表示，華為這支手機，目的在給蘋果下馬威，因為蘋果日要新品發表會，趕在這時候出手機，就是要把蘋果的客戶給搶過來。因為華為與蘋果都是屬於中高單價的手機。同時，中國又祭出禁止蘋果的措施，政府推出政策，加上中美關係近期中國是一路挨打，引爆中國的民族情緒，讓它整個買氣爆表。

黃世聰說，華為手機技術突破點並不多，只有5.5G，以及衛星通訊，這二項也是隱含中國的大戰略，未來在6G前進的路上，會出現通訊二分化，中國陣營與西方陣營，分的愈來愈清楚。加上，美國對華為的制裁或是中國的制裁，一定會更進一步。

黃世聰強調，雖然說華為新手機亮點不多，但是，美國己經非常擔心，聽說華為的二支手機，是9100晶片，比現階段5G還要快，所以大家稱5.5G。華為率先推出，除了技術突破外，大家很關注的是，它怎麼做出這裡面晶片?

這種晶片要用EUV極紫外光機，早就被美國禁止荷蘭賣到中國大陸去，大家好奇的是，沒有機器情況下，華為怎麼做出來呢？更關心華為這個技術的良率？

黃世聰說，華為這次的手機發表，把5.5Ｇ商用化到手機範疇，加上衛星通訊，目前全世界都沒有這個功能，華為把衛星電話整合成手機大小，這個技術真的有突破。這也會讓中國的商業發展變的更快速。所以，我們可以斷定，華為應該要快速的往5.5G跟往6G去過渡，希望在5G被封鎖的過程，直接跳到下個世代去跟美國競爭。

至於有什麼商機呢？像是衛星電話相關的零組件，天線地面裝置等等，而5.5G的應用，包括VR、AR等，還有自駕車將更快速來到。華為手機發表，有危機也有商機，只要好好做準備，一定可以掌握。

《向蘋果下馬威！華為發新機帶動商機｜黃世聰-聰明理財大小世｜品觀點》

想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！