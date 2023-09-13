睽違4年，北韓領導人金正恩與俄羅斯總統普丁今（13）日在俄羅斯東方太空發射場會面，克里姆林宮也公布金正恩下車、與親自上前迎接的普丁握手的畫面，普丁一邊握手、一邊輕拍金正恩的手臂，在金正恩感謝受邀之際，他回應「我很高興見到您」。

綜合英國廣播公司（BBC）等報導，俄羅斯新聞社（Ria Novosti）等俄媒稍早指出，在結束東方經濟論壇後，普丁稍早已經抵達東方太空發射場（Vostochny Cosmodrome），30分鐘後，金正恩也抵達發射場。

據克宮於Telegram官方帳號公布的13秒影片，金正恩搭乘黑色轎車抵達現場，他步下轎車時，早已在路邊等候的普丁走上前，金正恩先伸出右手，普丁也接著伸出右手相握，普丁甚至用左手拍了拍金正恩的右手臂，兩人透過翻譯寒暄了一會兒。

BBC指出，金正恩一邊握手，一邊對普丁說的第一句話是：「謝謝您在繁忙的日程中邀請我們」，普丁則回應：「我很高興見到您。」

普丁接著向金正恩介紹2016年才啟用的東方太空發射場，「這是我們新的太空發射場」。

俄羅斯電視台指出，普丁接著向金正恩介紹東方太空發射場的設施，據俄媒「PrimaMedia」報導，普丁將向金正恩展示新型安加拉（Angara）A5重型運載火箭的組裝過程，兩人也將視察聯合號2型（Soyuz-2 launch vehicle）運載火箭的發射場，後續兩人將舉行會談。

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