中華電將於今日下午3點起，開放iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max限量網路預約，活動自112年9月13日15點起至17點止，數量有限，額滿為止。另外，中華電同時宣布iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max於112年9月22日上午8點起，在全台近500間指定服務據點及中華電信網路門市正式開賣；此外，Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2於9月22日於上述指定銷售據點與網路門市陸續開賣。

台灣大將自9月15日(五)晚上8點起，myfone門市、myfone網路門市開放預購iPhone 15系列，僅需預繳3000元訂金，即可享優先取機權利，10月31日前完成申辦5G指定專案，最高贈3000元momo幣，在myfone網路門市申辦額外再享最高1000元momo幣加碼，等於最多可獲得4000元momo幣。

台灣大個人用戶事業商務長林東閔表示，今年iPhone 15系列迎來多項創新，全系列機款均加入「動態島」、改為USB-C充電接頭，另外，相機鏡頭亦有感升級，如iPhone 15 Pro Max 鏡頭設計120公釐的5倍望遠相機，擁有iPhone歷來最長的光學變焦範圍，可從更遠處拍攝清晰特寫。iPhone 15 Pro系列也將在影片拍攝加入全新功能，可為Apple Vision Pro錄製空間影片，使用者將能以3D效果捕捉珍貴時刻，未來將以Vision Pro做為完美體驗載具進行觀賞。以往果粉換機最常見頻率是「N-2」，亦即2年約期到了就換新機，因iPhone 15全機款加入「動態島」等亮點，看好不只帶動「N-2」果粉換機，也可能吸引iPhone 14或iPhone 14 Plus用戶升級，預估iPhone 15系列銷售量較上一代成長至少1成。

遠傳本次則是在電信業中搶下頭香，宣布於今日上午11時開放線上預約登記，換言之，是目前已經啟動預約的唯一業者。另外，遠傳也將與Apple官方網站同步開放iPhone 15空機預購，9月15日20：00起至遠傳指定通路預購iPhone 15全系列空機。