明天（14日）晚上11點鬼門關，通常農曆7月為29天，今年有30天，好兄弟「多放1天假」，名民俗專家廖大乙指出，每逢閏月農曆7月就會有30天，提醒生肖屬牛、龍、羊、狗、豬今年整體運勢較低，明晚11點之前在床頭放1杯水或1瓶打開的礦泉水可以幫助轉運。

根據《自由時報》報導，廖大乙指出，每逢閏月農曆7月就會有30天，加上今年逢60年一遇的「黑兔年」大凶，天災、人禍都不可避免。農曆7月是最陰的月份，也是轉運好時機，廖大乙建議明晚11點之前，在床頭放1杯水或1瓶打開的礦泉水，隔天起床洗漱後飲用，為民俗所稱的「陰陽水」。

廖大乙特別點名生肖屬牛、龍、羊、狗、豬整體運勢較低，建議從鬼門關後每天飲用陰陽水至中秋節，有助提升正能量及招財；若今年運勢不順的人，除了飲用陰陽水之外，避免披頭散髮、塗指甲油或化濃妝，有機會在中秋以後獲得正能量、姻緣或工作運。

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