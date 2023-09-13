來自麻豆區的綠園牧場攜手葉山株式會社，將陸續出口總計20公噸的文旦鮮果至日本大阪。（張毓翎攝）

台南文旦過去近20年沒有外銷日本，去年首度進入日本市場後，今年又有民間企業拿下一筆銷日訂單，來自麻豆區的綠園牧場攜手葉山株式會社，將陸續出口總計20公噸的文旦鮮果至日本大阪，台南市政府13日舉辦啟運儀式，市長黃偉哲宣布優質台南文旦再度打開日本市場，期盼未來於日本再創熱銷佳績。

綠園牧場總經理林揚瑲說，麻豆是出產文旦的好地方，身為在麻豆土生土長的他覺得很驕傲，今年受台南市政府邀請到日本參加食品展，投資約100萬元在參展、推廣上，付出是有成果的，不只成功將果汁等產品打入日本市場，今年拿下約20公噸的文旦鮮果訂單，首批外銷日本約7公噸。

今天文旦啟運儀式，包括黃偉哲、農糧署副署長姚志旺、立委郭國文、陳亭妃、市議員尤榮智、吳通龍、陳昆和等均到場參與。

姚志旺說，去年度台灣文旦外銷日本計93公噸；截至今年9月6日文旦外銷出口量計962公噸，出口至香港、新加坡、加拿大、日本、英國等國家。

黃偉哲表示，台南文旦去年首度進入日本市場後好評連連，因此今年又有企業獲訂單並擴大銷路，未來市府也將繼續協助拓展外銷，無論北向到日本、加拿大，或南向到新加坡、東南亞、香港，希望優質的台南文旦銷路更通廣，讓世界各地的好朋友都知道台南文旦的美味。