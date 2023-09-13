立委陳椒華今日偕2名鄰損戶開記者會，控訴台北市政府、建商、技師公會聯手欺負市民，藉損鄰拆房擴大基地，讓老舊社區被迫都更，獲取龐大土地利益，是都更蟑螂與不良建商的共犯結構。（黃婉婷攝）

基泰大直建案因施工不慎導致民宅坍塌，立委陳椒華今再爆，台北市大同區一處危老都更工程粗暴施工，造成附近18戶房舍鄰損，受損戶向市府陳情1年多，不僅建商未改，台北市建管處迄今也未開罰、列管或勒令停工。她質疑，市府包庇建商，漠視鄰損事實，並與技師公會聯手假都更之名，行損鄰拆房擴大基地之實，讓老舊社區被迫都更，獲取龐大土地利益，是都更蟑螂與不良建商的共犯結構。

陳椒華直指，位於重慶北路三段的元賀文昌危老都更建案（文昌段集合住宅新建工程）也因粗暴施工造成嚴重鄰損，包括柱子傾斜、內外牆面龜裂、地板隆起傾斜、門窗變形、瓦斯表跳脫等，受損戶向工地反應卻遭嗆「震壞乾脆一起都更」，非常惡質，而向台北市政府陳情超過1年半，從柯市府換成蔣市府，依然不正視鄰損問題。

陳椒華表示，居民控訴台北市建管處涉嫌偏袒包庇建商，未曾對違法行徑進行開罰或列管，甚至土木技師公會的鄰損鑑定報告也遭質疑違反規定，儼然是市府、建商、技師公會三方聯合欺負市民不懂法規，屢次陳情無效，迄今屋損不但未獲得改善，居民也一直拿不到施工日誌、相關監測與現況鑑定報告。

受損住戶楊小姐接著列舉5大問題，如市府承辦人在損鄰發生時不幫助受害者，反而屢屢曲解法規，不反駁建商說施工不用監測的說法，甚至阻撓取得現況鑑定報證實鄰損是施工造成，還隱匿屬關鍵事證的施工日誌，工地監視錄影依法應保存到取得使照前，結果公務員卻稱資料沒有保留，也不對陳情做任何調查。

她認為，都更的利益太大，市府、技師涉嫌違法、違規幫建商，三位一體損鄰逼拆老房以擴大建案。

連先生補充，此案進行損鄰鑑定時，騎樓樑柱有一定程度的傾斜率，但鑑定的陳技師聲稱沒有初始值無法對比，既然拿不出初始值，證明原本傾斜率就是如此，就無法證明跟施工無關，依照鑑定手冊規定，應屬建商施工造成的損鄰責任，但是技師卻在損鄰鑑定報告上斷定「應屬既有標的物傾斜值」，將責任推給受損住戶。

對此，內政部營建署認定台北市建管處未依法提供現況鑑定、施工日誌、監測記錄等資料；行政院工程會和營建署也稱，此案應確認安全無虞才能繼續施工。