大陸商務部日前宣布，將結合對台貿易壁壘調查情況研究，中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，引發台灣業界和民眾擔憂將受到衝擊。陳斌華表示，國台辦對此表示支持。

陳斌華表示，2010年6月，兩岸在「九二共識」基礎上，簽署了《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）。多年來，大陸始終切實履行承諾，推動和保障了ECFA的生效和實施。

陳斌華指責，反觀民進黨當局上台以來，不僅未採取切實舉措解除對大陸歧視性貿易限制，還不斷變本加厲地修改規則、設置障礙，惡意阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作，對大陸相關產業和企業利益造成損害，同時也損害了台灣消費者利益。這不僅嚴重阻礙ECFA實施，也嚴重違背世貿組織（WTO）的非歧視原則。

陳斌華表示，對於大陸商務部將結合對台貿易壁壘調查情況，依據有關規定研究中止或部分中止ECFA項下給予台灣產品的關稅優惠，國台辦表示支持。

另有陸媒提問，民進黨當局一方面呼籲ECFA不要停，另一方面又勾連外部勢力宣稱要與大陸經濟「脫鉤斷鏈」。陳斌華回應，ECFA自生效實施以來，給兩岸特別是台灣相關業界和民眾帶來實實在在的利益。希望保障ECFA繼續生效實施，是島內主流民意，這也證明ECFA是一項造福台灣同胞的好協議。

陳斌華表示，ECFA商簽時，民進黨出於一黨之私，「為反對而反對」，大肆干擾阻撓，導致ECFA後續服貿協議簽署未生效，貨貿協議後續商談被迫中斷，協議執行受到影響。

陳斌華指出，民進黨當局上台以來，一方面，終於認清ECFA對台灣是利好，一再表示不希望終止ECFA；另一面又勾連外部勢力妄圖在經濟上與大陸「脫鉤斷鏈」，不斷阻撓破壞兩岸經濟正常交流合作。這種兩面手法，表明他們為了謀「獨」，已經喪失基本理智。