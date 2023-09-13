一名女子在全聯超市的冷凍區，看到一盒16入319元的馬卡龍，她買回家配咖啡吃，大讚「真的很有水準」，貼文讓買過的婆媽也說當下午茶最剛好，稱它是全聯史上水準極高的一款甜品，但也有網友說馬卡龍僅限北部全聯門市，中南部要到大潤發或全家便利超商才買得到。

原PO日前於臉書社團《我愛全聯-好物老實説》指出，在全聯看到馬卡龍，一盒16顆319元，平均一顆不到20元，立刻買回家嘗鮮，口感讓她驚艷，大讚跟正統法式馬卡龍一樣，無論是配咖啡或茶都很適合，「真的很有水準」。

圖文引發網友討論，「這真的是全聯史上水準極高的一款甜品，除了震碎了我的味覺以外，還撼動了我的三觀，以前所嚐過的甜食完全被它按在地上摩擦」、「價格而言，物有所值又好吃」、「配咖啡剛剛好」、「高級感甜點」、「這個當下午茶超讚的」。

另外也有人說，目前一盒售價已降到279元，是北部門市限定商品，中南部人想買，可到大潤發或全家便利超商，「北部的全聯才買得到」、「一開始在大潤發、全家賣，後來網友分享全聯也有」、「我也覺得很好吃，在全家有買過」、「不是每個全聯有賣，要注意喔 ，我苗栗的朋友今天讓我從台北買給他 」。