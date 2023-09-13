澎湃新聞13日報導，大陸央視12日爆料「陝西榆林荒漠化地區違建高爾夫球場，無任何審批手續營業十餘年」。陝西榆林市聯合調查組當晚即發布情況通報，指當年涉事市委書記李金柱、市長胡志強，均已落馬，但為何營業至今，正調查中。

通報指出：2023年9月12日17時許，央視新聞用戶端發布：「陝西榆林荒漠化地區違建高爾夫球場，無任何審批手續營業十餘年。」對此，榆林市高度重視，成立由市發改委、市公安局、市資源規畫局、市生態環境局、市水利局、市林草局、市城管局等相關部門和榆陽區政府組成的聯合調查組徹底調查。

大陸央視新聞調查，涉事的「綠淘沙．大漠生態城」內的高爾夫球場，球場工作人員表示，該高爾夫球場2008年開始建設，2011年對外營業。球場規畫超過4000畝，因為整個球場分布在眾多沙丘之間，球道起伏較大，在這裡打球比一般高爾夫球場更具挑戰性，是中國大陸少見的沙漠高爾夫球場。球場實行預約和會員制，會員卡最低32萬元（人民幣，下同），商務卡4萬6800元。工作人員表示，雖然價格不菲，但是每天來打球的人不少，少則70、80人，多則近200人。

2004年，大陸國務院辦公廳下發關於暫停新建高爾夫球場的通知，從2004年1月10日起，地方各級政府、大陸國務院各部門一律不得批准建設新的高爾夫球場項目。

大陸央視新聞據此提出質疑：為何榆林市「綠淘沙．大漠生態城」內的高爾夫球場會在2008年開始建設呢？球場有沒有相關審批手續呢？

針對這一問題，榆林市發展和改革委員會，榆林市發改委社會發展科工作人員表示，綠淘沙高爾夫球場沒有履行過立項審批手續。榆林市自然資源和規畫局透露，綠淘沙高爾夫球場是一個沒有審批手續的違法建設項目，經數據中心對比第二次和第三次國土調查衛星圖，在高爾夫球場建設前，土地屬性為「灌木林地」。初步統計，綠淘沙高爾夫球場僅18個球道占地就達到了2960畝，所有地上建築均屬於未批先建。

澎湃新聞報導，榆林市「綠淘沙．大漠生態城」開建的2008年前後，正是榆林當地腐敗問題頻發的一個時期，時任市委書記李金柱、市長胡志強此後雙雙被查。

2023年5月29日晚，中央紀委國家監委網站通報稱，陝西省人大常委會前副主任李金柱涉嫌嚴重違紀違法，接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

公開資料顯示，李金柱，男，漢族，1955年2月生，河北滄州人，1982年2月參加工作，1976年5月加入中國共產黨，在職研究生學歷，工學碩士，研究員。李金柱早年長期在原煤炭工業部任職。

2006年4月，李金柱到地方任職，首站陝西榆林——榆林市位於陝西省最北部，資源優勢凸出，煤、氣、油、鹽資源富集於一地。李金柱先後出任該市市委副書記、代市長、市長。2008年2月，李金柱任榆林市委書記。

2011年5月，李金柱升任陝西省副省長。任職陝西省副省長期間，他主要負責工業和資訊化、國資監管、安全生產和中小企業方面的工作，並參與陝北能源化工基地建設工作。2015年1月，李金柱轉任陝西省人大常委會副主任、黨組成員。3年後，陝西省人大常委會領導班子換屆，時年63歲的李金柱未再連任。

公開報導顯示，胡志強，山西人，1963年10月生，中央黨校研究生學歷，工商管理碩士。胡志強曾任陝西省政府副祕書長、辦公廳黨組成員，2008年2月接替李金柱任榆林市委副書記、市長，2011年7月又接替李金柱任榆林市委書記，2017年調任陝西省衛生計生委黨組書記。

2018年6月12日，陝西省紀委監委發布消息：陝西省衛生計生委黨組書記胡志強涉嫌嚴重違紀違法，接受紀律審查和監察調查。12月，陝西省紀委監委發布了胡志強被「雙開」消息。

經查，胡志強嚴重違反政治紀律和政治規矩，不正確履行全面從嚴治黨主體責任，破壞政治生態；貫徹執行脫貧攻堅戰略部署不力；搞政治攀附；理想信念缺失，搞封建迷信活動；對抗組織調查。嚴重違反中央八項規定精神和廉潔紀律，違規要求下屬單位支付應由個人承擔的費用；多次收受可能影響公正執行公務的禮金、禮品；超標準乘坐交通工具；接受可能影響公正執行公務的宴請；利用職權為親屬及身邊人員謀取私利。嚴重違反組織紀律，利用職權在職務晉升方面為他人謀取利益；在幹部任用上喪失原則，搞一團和氣；在組織對其有關問題進行瞭解時，不如實說明情況；違反規定對個人有關事項隱瞞不報；不嚴格執行請假報備制度。嚴重違反群眾紀律，漠視群眾利益。嚴重違反工作紀律，干預和插手重大工程建設專案；濫用職權，違規安排調查有關問題。嚴重違反生活紀律，生活奢靡。違反國家法律法規，構成職務違法。利用職務上的便利為他人謀取利益，收受巨額財物，涉嫌受賄犯罪。

此後，在已經公開的多起案件的判決書中，深耕煤炭領域多年的李金柱、胡志強均被點名涉入多起貪腐案件。

2019年8月20日至21日，西安中院一審公開開庭審理了胡志強受賄一案。起訴書顯示，檢方指控胡志強所收財物包括人民幣、美元等外幣、黃金製品、汽車、書畫、茅台酒及中央空調。

界面新聞將其所收外幣金額以目前匯率折算，胡志強被控收受財物合計價值人民幣1.04億元左右。其中，有33人因工作安排、職務調整或職務晉升向胡志強行賄，共計行賄2700多萬元。

向胡志強行賄財物的人員，除了陝西前首富高乃則等商人外，還有一眾榆林官員，如榆林市米脂縣委前副書記劉煥、佳縣前縣委書記辛耀峰、榆林市人社局前局長張小明等人。而胡志強的妻子楊博芳、妻弟楊志軍等人，也被指多次參與胡志強的受賄犯罪，受賄地點多在胡志強在榆林的辦公室或其位於榆林、西安、太原、北京等地的家中。

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