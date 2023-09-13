台塑新智能董事長王瑞瑜表示，固態電池已被鎖定為下世代電池首選之一，而台塑新智能的核心精神就是創新，將憑藉十餘年來在磷酸鋰鐵電池領域累積的穩固基礎，融合不斷突破的技術能力及最高安全品質，攜手明志科大研發全固態電池，並以達到試量產及實際應用為目標，為台灣打造完整的新能源產業鏈。

據全球知名的彭博新能源財經機構趨勢分析，由於液態鋰電池價格持續上漲，固態鋰電池可望加速發展，初期由半固態、準固態電池領跑，長期朝向全固態電池的終極目標邁進，逐步確立商業化規模基礎。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，為提前布局市場，將從電極與電解質製備、軟包型電池組裝、電池檢測等三大面向，建立「全固態鋰電池試製生產線」，開發關鍵元件製程技術，試產高能量密度、高續航力、高安全性之固態電池，適用於消費性電子產品、工具機具、工商業儲能系統、電動車等領域，為應用端開闢嶄新的可能性。

台塑新智能與明志科大綠能中心將共同深化全固態鋰電池研究發展，已擬定2023年至2027年共四期規劃，除了建置試產線及檢測分析工作站，也會培育新技術承接團隊、專業研究開發人才，為新能源產業奠定可長可久的穩定發展。