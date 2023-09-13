大陸太陽能產業的成長速度飛快，根據英國金融時報報導，因為陸製太陽能產品低價傾銷，歐洲業者正瀕臨破產邊緣。

歐洲光電聯盟（SolarPower Europe）日前致函歐盟執委會，強調因庫存飆升和大陸製造商為了取得歐洲市占率而展開激烈競爭，使今年初以來太陽能模組的平均價格下跌逾1/4，這給歐洲企業帶來破產的具體風險，他們大量的庫存因此貶值。

信函中指出，太陽能電池用矽錠製造商挪威水晶公司今年8月聲請破產，另一家挪威太陽能公司Norsun本月則表示，將暫停生產直到今年底。

歐盟希望太陽能成為歐盟內部最大的能源供應源，並努力實現到2030年45%的能源由再生能源供應的目標；歐洲議會將本周就這個目標進行表決。

但根據報導，大陸在太陽能供應鏈暫居主導地位，其產品約占歐盟太陽能進口的3/4，這也引發外界擔憂。歐洲光電聯盟表示，在歐洲製造太陽能模組的成本為目前現貨價的2倍多。