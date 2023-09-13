燕麥糕做法簡單容易，適合長輩食用。（北榮新竹分院提供／邱立雅竹縣傳真）

不少年長者喜愛吃甜食，但隨著年紀增長，加上牙口及消化機能退化，對於健康穀物卻因難以咀嚼而食不下嚥。台北榮總新竹分院營養科營養師林姿伶特別設計易咀嚼吞嚥、適口性佳又符合高齡健康養生的小點心「燕麥糕」。主要以燕麥片做營養價值來源，除了本身屬於未精製全穀雜糧類之外，燕麥片含有豐富的膳食纖維可幫助腸胃蠕動、維持腸道健康。

維持人體中重要的能量來源則為全穀雜糧類，依據是否加工分兩類：精製及未精製全榖雜糧類。林姿伶解釋，常見未精製全榖雜糧類如：燕麥、糙米、紫米等，這些都含有豐富的維生素、礦物質，可調節新陳代謝、增強免疫系統、保護心血管、幫助腸胃蠕動。然而這些有益於健康的穀物類除了常在精製加工過程中流失，且本身質地較硬，對於牙口差的長輩們不易攝取。

林姿伶設一款簡單方便，不用烤箱也能做的燕麥糕，只要把燕麥片、黃豆粉、芝麻粉、蓮藕粉、奇亞籽、砂糖、飲用水，用調理機調勻後放入蒸盤，蒸30分鐘放涼即可切片食用。

製作中技巧性的添加黃豆粉、奇亞籽以增加蛋白質及纖維，還能以不同的食材呈現不一樣的口味，例如芝麻可適當補充油脂與堅果種子類、牛奶則可補充鈣質及維生素D等等。

林姿伶解釋，燕麥中含有豐富的維生素，可維持良好的生理機能與抗氧化。燕麥中的礦物質，能調節體液平衡、維持身體機能，鈣能預防骨質疏鬆。此外，燕麥片也屬於低GI食物，可有效減緩血糖波動，對於喜愛吃甜或牙口退化的長輩們是再適合不過了。