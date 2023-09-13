致力推動海洋教育及生態保育，新北市野柳國小校長張錦霞於今年6月獲得海洋委員會「海洋保育貢獻楷模獎」個人獎殊榮。她從2015年就任以來，多年深耕海洋教育並結合社區永續發展，更促成野柳水產動植物繁殖保育區，因此獲得肯定。

新北市教育局表示，野柳國小為海洋教育特色學校，張錦霞校長就任後，除了在校園落實新北市「海洋生活、生活海洋」的核心目標，更響應聯合國永續發展目標SDGs的「水下生命」，集結校內教師、在地海洋資源以及社區力量，讓學生從復育家鄉海洋出發，從關懷到行動，為野柳海洋生物請命，因而促成野柳水產動植物繁殖保育區建立，實為海洋教育推動生態保育的典範。

張錦霞表示，近年野柳國小努力結合社區永續發展推動海洋教育，引領教師、學生、家長以及在地居民關注海洋生態保育議題，透過實際行動守護家鄉的海洋；更透過產官學的合作資源，跨域整合校定課程，讓孩子自主學習思考永續發展的海洋議題，並藉由參與公民行動，讓海洋保育更貼近生活。

此外，學校團隊也積極編制海洋教案和保育繪本，提供多元的學習素材，期盼讓海洋教育向下扎根，永續海洋生態環境和保育行動。

教育局補充，張錦霞校長帶領學校團隊研發海洋教育課程，響應新北市海洋文化教育政策，整合產官學及在地資源，讓「海洋保育」的概念透過教育，從文字轉化為生活實踐，為新北市撒下永續海洋教育的種子，能獲得海洋委員會的「海洋保育貢獻楷模獎」肯定，實屬實至名歸。