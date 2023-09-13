台農蛋品有限公司供應的巴西進口洗選蛋產品效期標示錯誤，引發民眾緊張，新北市衛生局12日擴大查核轄內全聯及家樂福超市共20家販售場所，架上均無陳列販售台農巴西進口蛋品，其中1家全聯配合總公司下架8盒來自巴西、效期至10月7日的台農蛋品，衛生局現場予以抽驗檢驗動物用藥。

衛生局說明，於該全聯門市查獲下架的8盒台農蛋品均放置於倉庫退貨區，等待總公司辦理退貨，依據農業部昨發布新聞稿說明「專案進口的巴西雞蛋最後一批的有效期限分別是9月24日、9月25日和9月27日，盒裝雞蛋的有效期限為10月5日，此為最後一批進口之「巴西雞蛋」。

衛生局查獲下架蛋品製造日期為2023年9月8日，有效日期為10月7日，是否為同一批進口的巴西雞蛋，將移請供應商所轄衛生局及農業部進一步釐清 。

衛生局今持續會同法制局消保官持續稽查販賣通路是否皆已落實下架及退貨，以維護消費者健康安全。

此外，爲確保校園食安，教育局表示，新北市學校午餐契約範本明訂蛋類應提供具「CAS台灣優良農產品」標章、「產銷履歷農產品(TAP)」標章、可追溯來源牧場的國產品。

教育局強調，營養午餐蛋類食材一律使用國產，不會用到巴西蛋。各學校午餐已於契約加重食品安全相關罰則並持續要求學校加強驗收作業，教育局也與衛生局、農業局組成聯合稽查小組，每月至團膳公司、食材供應商稽查及食材抽檢，自產地到餐桌全面進行安全性監測管控。