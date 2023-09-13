副總統賴清德今日出席「2023今周刊財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮」，賴清德提到，除了政府會持續改善投資環境，不斷檢討改進，另外是鬆綁法令讓台灣國際化，更適合本土產業加碼投資台灣。賴清德提到，五大信賴產業要在台灣發展，必須要金融業幫忙，而金融業就像人的血液循環，如果不好，身體不健康，金融健全、金融業好，也會帶動台灣整體社會健康發展。

副總統賴清德（中）13日出席「2023今周刊財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮，頒贈多個獎項後與得獎的銀行代表合影留念。 （鄭任南攝）

副總統賴清德13日出席2023今周刊財富管理銀行暨證券評鑑頒獎典禮，頒贈獎項後隨即離席，向現場的來賓揮手致意。 （鄭任南攝）

賴清德指出，全球地緣政治變化，產業鏈在重組，台灣過去受制於供應鏈挑戰，現在局勢改變，台灣有許多產業在地緣政治變化中反而得到機會，未來要加強的五大信賴產業，包含半導體、人工智慧、軍工產業、監控及伺服器產業和通訊低軌道衛星產業，這些要在台灣持續發展，必然要金融業幫忙。

賴清德表示，蔡英文總統第一任提出傳統產業和創新產業，第二任提出六大核心戰略產業，他日前也提出全球地緣政治變化，產業鏈在重組，台灣過去受制於供應鏈挑戰，現在局勢改變，台灣有許多產業在地緣政治變化中反而得到機會。

賴清德強調，未來要加強的五大信賴產業，包含半導體、人工智慧、軍工產業、監控及伺服器產業和通訊低軌道衛星產業，這些要在台灣持續發展，必然要金融業幫忙，另外中小企業要盡力協助他們，因為台灣中小企業有150多萬家，有80％就業機會，中小企業穩健發展、台灣經濟就會穩定發展。

賴清德提到，中小企業必須面對數位轉型以及面對綠色氣候變遷問題，政府一定會提出好的政策協助，包含去年行政院提出5年計畫，提升中小企業競爭力，總金額達到8、900億，協助數位轉型成功、綠色轉型成功，都需要金融業來幫助中小企業。

賴清德坦言，過去全球化之下，有許多台商前往中國大陸投資，但近年因為地緣變化，全球供應鏈重組，很多企業已經到東南亞甚至日本、美國或歐洲國家，這時候也希望金融業協助。

賴清德說，2050淨零轉型是目標，也是台灣使命，希望2030年政府投資9000億新台幣，推動能源轉型更安全企業轉型更有競爭力，社會轉型更有韌性，逐步往2050淨零方向走，還是需要金融業幫忙，金融業就像一個人的血液循環，金融如果健全，不僅金融業會好，也會帶動整體台灣社會健康發展。