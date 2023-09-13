北非國家摩洛哥8日發生規模6.8地震，死亡人數已突破2900人，國王穆罕默德六世前往馬拉喀什慰問災民時，在醫院內俯身親吻一名男童的頭部，並捲起袖子捐血。
法新社報導，摩洛哥遭逢逾百年來威力最強的地震，釀成1960年來最慘重傷亡，死亡人數已增至2901人，另有5530人受傷。
來自西班牙、英國、阿拉伯聯合大公國和卡達的救難人員正全力協助摩洛哥進行搜救，而義大利、比利時、法國和德國的援助行動則尚未獲得批准。
德國認為這項決定不具政治性，但義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天告訴RTL電台（RTL Radio），摩洛哥只選擇接受與其關係密切的國家所提供的援助。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在影片中對摩洛哥公眾說，倘若國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）願意接受法國提議，巴黎當局準備提供直接的人道主義援助。
馬克宏說：「我想直接對摩洛哥人民說，這場駭人地震讓法國震驚不已。我們會陪伴在你們身邊。」
近幾年來，法國和摩洛哥關係緊張，尤其是在具爭議的西撒哈拉（Western Sahara）地區領土問題上，摩洛哥希望法國承認摩洛哥對這個地區的主權。自今年1月以來，摩洛哥就沒有派遣特使駐巴黎。
美聯社報導，摩洛哥國王穆罕默德六世今天前往距震央不遠的觀光古城馬拉喀什（Marrakech）探視災民，並捲起袖子捐出寶貴血液。
影片畫面顯示，通常只在特殊場合公開露面的國王在醫院病床邊，俯身親吻一名小男孩的頭部並慰問其他傷者。
令人意外的是，戴著眼鏡的穆罕默德六世坐上椅子，脫掉外套，捲起襯衫袖子準備捐血。
摩洛哥人民也在馬拉喀什和其他城市排隊捐血，展現全國上下團結一心的精神。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120913
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