北非國家摩洛哥8日發生規模6.8地震，死亡人數已突破2900人，國王穆罕默德六世前往馬拉喀什慰問災民時，在醫院內俯身親吻一名男童的頭部，並捲起袖子捐血。

法新社報導，摩洛哥遭逢逾百年來威力最強的地震，釀成1960年來最慘重傷亡，死亡人數已增至2901人，另有5530人受傷。

Morocco's king Mohammed VI visits quake survivors in hospital, donates blood and thanks nations for aid. Watch!#Morocco #MohammedVI #MoroccoEarthquake pic.twitter.com/AG8FFDGaX9 — News18 (@CNNnews18) September 13, 2023

King Mohammed VI of #Morocco visited victims of the #earthquakes at the King Mohammed VI hospital on Tuesday and donated blood. The death toll of the earthquakes last Friday has mounted to over 2900. pic.twitter.com/1XzENnb6VX — Media Warrior (@MediaWarriorY) September 13, 2023

تفضل صاحب الجلالة فتبرع بالدم، وهي التفاتة كريمة تجسد العناية الملكية السامية وتعبر عن تضامن جلالته الكامل وعطفه على الضحايا والعائلات المكلومة



HM King Mohammed VI donated blood for the victims of the earthquake pic.twitter.com/swPtyEtViS — TheMoroccanMonarchy (@M_RoyalFamily) September 12, 2023

來自西班牙、英國、阿拉伯聯合大公國和卡達的救難人員正全力協助摩洛哥進行搜救，而義大利、比利時、法國和德國的援助行動則尚未獲得批准。

德國認為這項決定不具政治性，但義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天告訴RTL電台（RTL Radio），摩洛哥只選擇接受與其關係密切的國家所提供的援助。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在影片中對摩洛哥公眾說，倘若國王穆罕默德六世（King Mohammed VI）願意接受法國提議，巴黎當局準備提供直接的人道主義援助。

馬克宏說：「我想直接對摩洛哥人民說，這場駭人地震讓法國震驚不已。我們會陪伴在你們身邊。」

近幾年來，法國和摩洛哥關係緊張，尤其是在具爭議的西撒哈拉（Western Sahara）地區領土問題上，摩洛哥希望法國承認摩洛哥對這個地區的主權。自今年1月以來，摩洛哥就沒有派遣特使駐巴黎。

美聯社報導，摩洛哥國王穆罕默德六世今天前往距震央不遠的觀光古城馬拉喀什（Marrakech）探視災民，並捲起袖子捐出寶貴血液。

影片畫面顯示，通常只在特殊場合公開露面的國王在醫院病床邊，俯身親吻一名小男孩的頭部並慰問其他傷者。

令人意外的是，戴著眼鏡的穆罕默德六世坐上椅子，脫掉外套，捲起襯衫袖子準備捐血。

摩洛哥人民也在馬拉喀什和其他城市排隊捐血，展現全國上下團結一心的精神。（譯者：劉文瑜/核稿：張曉雯）1120913