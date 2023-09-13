近來白天氣溫仍高，許多人會想吃些消暑食物，營養師李婉萍表示，竹筍富含粗纖維，能提供相當大的飽足感，還能降血脂，且可刺激腸道蠕動，解決便秘困擾。但毒物科醫師提醒，生竹筍含有氰酸，可能會造成氰化物中毒，嚴重會抽筋死亡，因此竹筍一定要煮熟後才能食用。

李婉萍在其臉書粉專表示，竹筍富含膳食纖維，能提供相當大的飽足感，熱量與脂肪含量都很低，頗適合減重者，且因纖維能促進腸道蠕動，幫助腸道健康，相當有助於排便。她並表示，竹筍對於降血脂也很有助益，因此適合搭配高油脂食物一起烹調。

根據食藥署食品營養成分資料庫，每100克的綠竹筍，熱量僅25大卡、蛋白質1.7克、脂肪0.2克、總碳水化合物4.7克、膳食纖維1.7克，還含有鉀、鈣、鎂、鋅等元素。

不過，台北榮總職業醫學及臨床毒物部主任楊振昌在《健康2.0－名醫觀點》提到，生竹筍含有氰酸，若吃下肚可能會造成氰化物中毒。他說明，這是因為氰化物會抑制身體利用氧氣，一旦身體組織無法使用氧氣，就會缺氧、出現酸中毒，嚴重會抽筋死亡，因此竹筍一定要煮熟後才能為人所食用。

楊振昌表示，國內外都曾發生過類似案例，泰國就有過幾十人因採摘竹筍後未經烹煮等處理，就直接醃漬後食用，導致中毒、甚至死亡的案例。他提醒，市面上常見真空包裝的竹筍食品，民眾食用前務必要先煮熟後才能吃。