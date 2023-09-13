大型地中海風暴侵襲利比亞引發洪患，超過5000人被推定死亡，全國至少1萬人下落不明。這場風暴沖垮水壩，夷平建築物，並徹底摧毀東部沿海城市德納約1/4地區。

美國有線電視新聞網（CNN）引述官媒利比亞通訊社（LANA）報導，利比亞東部政府的內政部今天表示，至少有5300人被推定死亡。CNN無法獨立核實相關人數。

風暴丹尼爾（Storm Daniel）橫掃地中海，肆虐土耳其、保加利亞和希臘等地後，撲向利比亞，重創這個經歷10多年衝突後民不聊生且分裂成敵對西部和東部勢力的國家。

東部城市德納（Derna）受創最重，光是當地12.5萬居民就有上看6000人迄今下落不明。利比亞東部政府的衛生部長阿布杜賈利（Othman Abduljalil）昨天巡視災區時說當地情況堪稱「災難」等級。

有關當局今天表示，兩座大壩崩塌導致滾滾大水湧進德納，造成了災難性破壞。控制利比亞東部的利比亞國民軍（Libyan National Army）發言人表示，「3座橋梁被毀，大水沖走了整個社區，最終將它們沖進大海」。

當地緊急暨救護服務發言人表示，德納市的各大醫院已無法營運，停屍間也滿了，遺體只能放在停屍間外的走道。目前在德納當義工的一名醫師說，當地沒有第一手緊急服務，「大家目前能做的就是把腐爛遺體集中起來」。

路透社報導，德納市一名39歲居民表示自己失去30位親人，還說事發時「大多數人都在睡覺，沒有人做好準備」。

另一位39歲居民表示洪水一直淹到他家樓上，所幸夫妻和年幼女兒都活了下來，但其他親人都不幸罹難。他說：「起初我們以為只是雨很大，但午夜的時候聽到爆炸巨響，水壩潰堤的聲音。」

德納市被一條從高地流向南部的季節性河流一分為二，通常可在大壩保護下免受洪水之苦。

而上傳社群媒體的影片顯示，德納市上游11.5公里的一座大壩崩塌後只剩下殘骸，影片旁白說，「這裡從前有個大壩」。而兩個河谷交匯的此處，如今被一個個巨大的泥水池環繞。